Etihad Airways potenzia i suoi voli dall’Aeroporto Internazionale Zayed di Abu Dhabi a Roma Fiumicino passando da 11 voli settimanali e due volte al giorno a partire dal 1 novembre 2024.

“Con le nostre partenze mattutine e pomeridiane da Abu Dhabi, i nostri voli bi-giornalieri per Roma offriranno orari perfetti per i residenti negli Emirati Arabi Uniti che desiderano trascorrere una pausa in Italia – spiega Arik De, chief revenue and commercial officer -. Inoltre, i nuovi voli da Roma permettono ai viaggiatori che arrivano ad Abu Dhabi di esplorare maggiormente ciò che la città ha da offrire in termini di affari e piacere. Questo rafforza ulteriormente il nostro impegno nell'accogliere più ospiti a godere di Abu Dhabi, nonché nel connetterli con la nostra crescente rete globale".



I servizi saranno operati con aerei Boeing 787-9 e Boeing 777-300 della flotta wide-body di Etihad con il servizio di cabina della compagnia. Tramite il Wi-Fly di Etihad, tutti i membri di Etihad Guest possono godere di pacchetti chat gratuiti, mentre tutti gli ospiti possono scegliere di acquistare un pacchetto “Surf” completo con dati illimitati per la durata del volo.



Oltre ad offrire voli bi-giornalieri per Roma, la compagnia aerea incrementerà i voli verso Francoforte, rispondendo alle esigenze della capitale finanziaria tedesca.



L'incremento dei servizi per Roma e Francoforte fa parte del progetto di aumento dei voli per l'inverno 2024 che verrà annunciato a breve.