JetBlue, stop alla fusione con Spirit Airlines

JetBlue ha annunciato di aver mandato in soffitta l'accordo di fusione con Spirit Airlines. L'operazione doveva concludersi entro il 24 luglio di quest'anno, ma ora tutto il processo è stato interrotto.

Come riporta simpleflying.com, i problemi sono iniziati lo scorso gennaio, quando il dipartimento di giustizia Usa aveva vinto la causa contro la fusione. Difficilmente, a questo punto, le due compagnie avrebbero potuto soddisfare le condizioni richieste entro la data prevista.



La penale per lo scioglimento della fusione ammonta a 69 milioni di dollari; la risoluzione dell'accordo comporta anche il disimpegno di Spirit Airlines in vari aeroporti, tra cui il Fiorello La Guardia.