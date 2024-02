Ryanair, prezzi alti per compensare i ritardi di consegna di Boeing

Meno aerei, tariffe più care. Si prospetta così la Summer di Ryanair, che, a flotta sguarnita, sta pianificando un rincaro dei voli per compensare un’ipotetica flessione delle prenotazioni e delle vendite.

A causare l’impasse della low cost proprio in vista dell’alta stagione 2024 sarebbero i ritardi delle consegne di nuovi aeromobili da parte della Boeing, tali da “ridurre la capacità di offrire posti a bordo”, come affermato dal ceo del Gruppo Ryanair, Michael O’Leary, che, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore ha puntualizzato che l’industria aeronautica avrebbe dovuto fornire, già a marzo, 57 B737 Max 8200, mentre invece saranno circa 40-45.



Ragion per cui l’offerta voli stagionale potrebbe subire una contrazione, “cancellando una serie di collegamenti già programmati e riducendo la capacità per quella che si prevede possa essere un’estate record per i viaggi”, ha rimarcato O’Leary, il quale, ovviamente, è già sul piede di guerra.



Ryanair è, infatti, pronta a chiedere un risarcimento alla Boeing. Nel frattempo, si stima che il rialzo tariffario possa aggirarsi attorno al 5-10 per cento rispetto alle normali previsioni.