Torna da giugno il Palermo-New York di Neos

Dopo sette anni di assenza torna il collegamento Palermo-New York. Il nuovo volo, in partenza da giugno 2024, verrà operato da Neos, il vettore di casa Alpitour.

La rotta è in partenza il 9 giugno. Il collegamento sarà bisettimanale e vedrà l’andata da Palermo a New York il martedì e la domenica, mentre il ritorno New York-Palermo è programmato per le giornate di lunedì e sabato.



“Dopo sette anni – dice Salvatore Burrafato, presidente di GES.A.P. spa, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo – è una grande opportunità per la Sicilia potere contare su questo collegamento diretto tra Palermo e New York”.



Neos ha deciso di operare questa rotta grazie alle sollecitazioni del territorio. “La scelta di Palermo – dice Elisa Speziale sales manager Neos – nasce dopo tre anni di avviamento della rotta da Malpensa e dopo vari studi e sollecitazioni che sono arrivati dal territorio non soltanto siciliano ma anche da operatori americani che sentivano la mancanza di questo collegamento”.