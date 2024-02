Aeroporto di Palermo in corsa: +6,75% di passeggeri a gennaio

Risultati record per l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Il mese di gennaio, infatti, ha registrato cifre importanti con un +6,75% del traffico passeggeri rispetto allo stesso mese del 2023 e un +11,88% del numero dei voli operati.

Forte il contributo dei flussi domestici, con un internazionale che pesa per il 19% e si traduce in 84,6mila pax.



"Registriamo una progressione costante - commenta Vito Riggio, a.d. di Gesap su palermotoday.it -. Andiamo avanti con l’ammodernamento delle infrastrutture, con l’aggiunta di servizi e nuove tecnologie, non perdendo di vista la sostenibilità ambientale".



Un 2024 che si apre anche con un importante riconoscimento, ossia essere l'unico scalo italiano a comparire nella top five europea - gruppo 3 ( quello che include aeroporti da 5 a 10 milioni di passeggeri) - elaborata da Aci Europe.



Gaia Guarino