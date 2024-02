Una base a Reggio Calabria, un aeromobile in più e 10 nuove rotte. Ryanair investe con decisione sulla Calabria per l’estate 2024, ufficializzando l’apertura di un nuovo hub e alzando il velo su un piano voli che interesserà anche gli scali di Crotone e Lamezia.



Confermati quindi i rumors che si rincorrevano da giorni: Reggio Calabria sarà la nuova base della low cost. Sullo scalo – sui cui il vettore irlandese ha investito oltre 100 milioni di euro – la compagnia aerea ha nei piani il posizionamento di un aeromobile (il secondo in Calabria dopo quello basato a Lamezia) e l’attivazione di 8 collegamenti: cinque internazionali verso Barcellona, Berlino, Manchester, Marsiglia e Tirana; e 3 nazionali verso Bologna, Torino e Venezia.

Le altre novità

Le altre novità includono l’apertura di una nuova rotta da Crotone per Torino e di un volo da Lamezia per Valencia.



Complessivamente, dalla Calabria Ryanair garantirà 30 collegamenti a settimana: 4 a Crotone, 18 a Lamezia e 8 a Reggio Calabria. “Ryanair – ha precisato il ceo di Ryanair, Eddie Wilson - registrerà una crescita della capacità pari a più del 20% distribuita su tutti e 3 gli aeroporti calabresi. Questa importante espansione segna l'inizio di una strategia a lungo termine con il presidente Roberto Occhiuto e la Regione per posizionare la Calabria come destinazione leader in Europa e far crescere il turismo in entrata, la connettività e l'occupazione, offrendo al contempo tariffe basse ai cittadini/visitatori”.



Secondo le stime, l’impegno della low cost sul territorio genererà oltre 1.200 posti di lavoro.