Un’Asia alternativa, capace di far breccia in quelle generazioni cresciute a pane e anime o, nel caso della giovane Gen Z, a pane e K-Pop. Giappone e Corea del Sud raccolgono sempre più consensi tra i nuovi traveller, affascinati primariamente dalla cultura di questi due Paesi. Una fascinazione che Siam Viaggi ha scelto di assecondare lanciando Travel Japko, brand dedicato ai viaggiatori in cerca di proposte innovative e avvincenti nelle due destinazioni.

Il nuovo marchio si propone di offrire una selezione esclusiva di itinerari e pacchetti turistici mirati a soddisfare le esigenze dei viaggiatori moderni.



Fuori dai circuiti

L’operatore si impegna così a offrire una vasta gamma di viaggi, inclusi programmi su misura e una serie di pacchetti avventurosi, progettati per esplorare luoghi al di fuori delle rotte turistiche tradizionali.



"Siamo entusiasti di lanciare Travel Japko dirigendoci verso mete del tutto nuove - spiega l’operatore -. Una sfida importante e un lavoro di anni che prende finalmente piede. Con questo nuovo brand ci proponiamo di aprire nuovi orizzonti e di ispirare i viaggiatori a esplorare le meraviglie del Giappone e della Corea del Sud in modo autentico, sostenibile e indimenticabile".



In Giappone, meta che fonde tradizione e modernità, particolare focus sarà dedicato anche a regioni più remote, come ad esempio l’Hokkaido.



In Corea del Sud, meta ricca storia, cultura e natura mozzafiato, le proposte saranno variegate. “La Corea del Sud è una destinazione che si sta facendo sempre più strada nei cuori dei viaggiatori più curiosi. Forte di una crescita mediatica è sicuramente una destinazione che ha molto da offrire alle più svariate tipologie di viaggiatore”.