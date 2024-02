di Cristina Peroglio

In questo primo scorcio d’anno ancora rallentato dai conflitti, soprattutto quello che ha come teatro Israele e il Medio Oriente, stanno emergendo nuove destinazioni che trovano spazio sia nelle proposte dei tour operator sia nelle scelte delle compagnie aeree.

Fra le aree del mondo più intriganti e sorprendenti, emergono alcune mete impensabili fino a qualche anno fa, ma anche, in una sorta di ‘bonus track’, la scoperta di un altro volto di destinazioni ultramature.



Uzbekistan

È la meta in assoluto più di tendenza. Oltre alle segnalazioni degli operatori, confermate dalla stessa Astoi, che ha inserito il Paese di Samarcanda fra le destinazioni a maggiore crescita nella domanda, si sta assistendo a una corsa da parte delle compagnie aeree ad aprire voli sulle città principali.



Qatar Airways vola sulla capitale Tashkent, così come Avorìs, mentre Sunexpress collega Milano Malpensa con Samarcanda. E Arsenale ha lanciato un progetto di un treno di lusso che colleghi le due città.



Algeria

La eterna grande promessa del Nord Africa sembra aver trovato la sua strada per emergere il questo 2024. Il Tucano Viaggi Ricerca ha organizzato diversi viaggi alla scoperta delle aree archeologiche e del deserto, con partenze di gruppo per tutto l'anno.



Kel 12 ha nove tipologie di viaggio, fra deserto, città romane e oasi, tutti viaggi spedizione o con esperto e con voli diretti con Ita Airways o Air Algerie. Ma anche Shiruq, entrato nell’orbita Viaggi del Mappamondo, continua a puntare sul Paese.



Corea del Sud (per ora)

Siam Viaggi ha lanciato solo pochi giorni fa un brand dedicato, Travel Japko, per chi ama il Giappone, ma soprattutto la Corea. “La Corea del Sud è una destinazione che si sta facendo sempre più strada nei cuori dei viaggiatori più curiosi – dice l’operatore -. Forte di una crescita mediatica. È sicuramente una destinazione che ha molto da offrire alle più svariate tipologie di viaggiatore”.



Ma sono ormai anni che Quality Group, per mano diretta del suo presidente Michele Serra, spinge sulla Corea. E non solo su quella del Sud. Già nel 2018 il presidente lanciava itinerari in Corea del Nord, e non demorde.



Armenia

È una delle sorprese, vere, del momento. Evaneos segnala il Paese come una delle destinazioni che registrano una maggiore richiesta. E d’altro canto, è collegato con voli diretti da Milano, Roma e Venezia.



Il Tourism Committee of Armenia non si vuole far sfuggire l’occasione, e lancia un’offensiva sul mercato italiano per promuovere il Paese.



Bonus Track: Stati Uniti

Non è sicuramente una destinazione emergente. È un grande classico delle vacanze degli italiani, ma quest’anno, oltre a ritorno dei voli a numeri più consistenti, si cominciano a vedere itinerari di viaggio e scelte di vacanze che vanno oltre i classici Grandi Parchi o la classica New York.



Dal glamping in California alla scoperta di Philadelphia, dall’Idaho formato adventure al Montana, Best in Travel 2024 per Lonely Planet. Insomma, il 2024 promette di essere una sorta di scoperta (o riscoperta) dell’America.