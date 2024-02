Volotea allunga su Venezia, Rebasti: “Prevediamo una crescita del 17%”

“Siamo pronti a consolidare anche in questo 2024 la nostra presenza presso il Marco Polo, dove abbiamo previsto una crescita del 17%, confidando che ci possa essere un ripensamento in merito all’applicazione della nuova addizionale comunale per lo sviluppo sia del territorio sia dello scalo”. Così Valeria Rebasti, international market director di Volotea (nella foto), sui piani di crescita della compagnia nell’aeroporto di Venezia.

Un hub che, continua Rebasti, “ricopre da sempre un ruolo importante nelle nostre attività. È proprio da qui che abbiamo iniziato la nostra avventura nel 2012 e da subito ci siamo sentiti legati alla città e al suo territorio”.



Nel corso dell’anno appena concluso, la compagnia ha operato presso lo scalo veneto più di 3.000 voli e trasportato quasi 460 mila passeggeri, con un’offerta complessiva di oltre 500 mila posti, 25 rotte e un load factor del 91%.