Volotea amplia la flotta: da aprile operativi tre nuovi A320

Sono tre gli A320 che si aggiungono alla flotta di Volotea, che arriva così a contare 44 aeromobili per servire le oltre 450 rotte previste nel 2024. I nuovi aerei, dotati di motori CFM e di una capacità di 180 passeggeri, prenderanno il volo ad aprile, con l'inizio della stagione estiva. “Con questi nuovi aeromobili - commenta Stephen Rapp (nella foto), Chief Financial Officer di Volotea - ci prepariamo ad affrontare la stagione estiva, tradizionalmente il periodo di maggior traffico per la compagnia. Il modello Airbus A320, più moderno ed efficiente, ci permetterà di migliorare la nostra competitività e di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, garantendo comunque ai nostri clienti il miglior servizio".

Lo scorso anno Volotea ha trasportato più di 10 milioni di passeggeri, con un tasso di occupazione medio del 92%.

“Con un fatturato di circa 700 milioni di euro e margini finanziari storici per un'azienda attiva da poco più di dieci anni - continua Rapp - la previsione per quest'anno è di continuare a crescere e aumentare la nostra capacità del 15%”.



Nel 2024 la compagnia prevede di offrire tra i 12,5 e i 13 milioni di posti, di trasportare quasi 12 milioni di passeggeri e di operare circa 80mila voli, il tutto con un organico che raggiungerà le 2mila unità entro la fine dell'anno.