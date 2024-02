Malpensa, nuovo servizio Meet & Great con Marhaba

Marhaba ha stretto una partnership con Sea Aeroporti di Milano per migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri.

Marhaba offre ora i suoi servizi Meet & Greet per aiutare i viaggiatori a godere di un viaggio senza intoppi a Milano Malpensa. Potranno usufruire dei servizi Meet & Greet di Marhaba a Milano i passeggeri in arrivo e quelli in partenza. Il personale dedicato darà il benvenuto ai clienti e li accompagneà attraverso le formalità aeroportuali fino all'area degli arrivi o al gate di partenza.



Sea Aeroporti di Milano fornirà servizi personalizzati tra cui il Fast Track per i controlli di sicurezza e l'accesso alle proprie lounge per i servizi ‘Gold’.

Shahab Al Awadhi, responsabile di Marhaba Global, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con il Gruppo Sea per portare l'esperienza aeroportuale a nuovi livelli presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Questa partnership a lungo termine riunisce due organizzazioni accomunate dall’obiettivo di elevare l'esperienza in aeroporto. Lavoreremo a stretto contatto per offrire ai passeggeri comfort, comodità e qualità senza pari durante tutto il loro viaggio”.



“Milano Malpensa si arricchisce di un innovativo servizio di Meet& Greet in grado di soddisfare i clienti più esigenti – aggiunge Luigi Battuello, direttore commerciale non aviation di Sea Aeroporti di Milano -. La nuova partnership con marhaba offrirà una duplice scelta di servizi a Malpensa. L’assistenza personalizzata sarà disponibile per tutti i passeggeri intercontinentali, in partenza e in arrivo. Questa partnership conferma gli sforzi di Sea nel raggiungere la massima soddisfazione del cliente”.



Marhaba, che in arabo significa “benvenuto”, è stato lanciato negli Emirati Arabi Uniti per aiutare i passeggeri in arrivo o in partenza dall'aeroporto internazionale di Dubai. Attualmente gestisce 18 lounge aeroportuali in sette Paesi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, l'Australia, la Svizzera, il Pakistan, Singapore, Zanzibar e le Filippine.

I viaggiatori possono utilizzare le lounge Marhaba presentando le carte di credito idonee o altri programmi, oppure acquistando l'ingresso.