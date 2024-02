Malpensa a caccia di personale, almeno mille posizioni aperte per l'estate

In vista della stagione estiva 2024 - quando si possono raggiungere anche 120mila passeggeri al giorno - potrebbero arrivare fino a 5mila, secondo una prima stima, le posizioni aperte nelle numerose imprese che operano a Malpensa, dove gli occupati sono circa 20mila.

Per ora, infatti, la domanda riguarda prevalentemente un migliaio di figure da inserire nell’organico aeroportuale a terra, ma la richiesta potrebbe estendersi anche ad altri settori, dalla ristorazione al personale di volo.



Le mille posizioni aperte a oggi, spiega Il Giorno, riguardano operai addetti al carico-scarico e smistamento dei bagagli, impiegati al check-in per i quali è richiesta la conoscenza almeno dell’inglese, e poi ancora addetti alla rampa, all’assistenza dei passeggeri con ridotta mobilità e alla sicurezza. La tipologia di contratto, per ora, è part-time, ma potrebbe trasformarsi in full time con buone prospettive di diventare a tempo indeterminato, tenendo conto dell’andamento del traffico.



Malpensa ha concluso il 2023 con un record di traffico e il 2024 si preannuncia migliore, con l’arrivo di nuove compagnie, quindi di voli e destinazioni. Attualmente l’aeroporto collega 176 mete, 77 Paesi nel mondo e altrettanti vettori.