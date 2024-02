Dal 16 ottobre prossimo e fino al 30 aprile 2025 Air Mauritius opererà due voli settimanali da Roma.

La rotta dal Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino all’aeroporto internazionale Sir Seewoosagur Ramgoolam, verrà servita da un A330-900neo configurato con un layout a due classi. "Con l’introduzione di questi due voli settimanali diretti da Roma, Air Mauritius mira a promuovere Mauritius come destinazione raggiungile con comodi collegamenti aerei. Questo nuovo volo rientra nel processo di consolidamento della nostra rete europea. Mauritius ha tanto da offrire in termini di ospitalità, spiagge, gastronomia e cultura. Il prodotto non-stop di Air Mauritius è unico e rappresenta l'opportunità perfetta per i visitatori italiani e per quelli dei paesi vicini di scoprire Mauritius," spiega Laurent Recoura, officer in charge di Air Mauritius.



“Connettività significa visibilità. Accogliamo con favore l'introduzione di questi due voli settimanali da Roma che incrementeranno gli arrivi. Il nostro obiettivo è consolidare il posizionamento di Mauritius come destinazione insulare preferita dagli italiani e mostrare tutte le esperienze e le caratteristiche uniche del Paese” aggiunge il direttore di Mtpa, Arvind Bundhun.



“Siamo lieti di accogliere i nuovi collegamenti di Air Mauritius che, dalla prossima Winter, si aggiungerà al portafoglio di compagnie aeree operative su Roma Fiumicino avviando un volo bisettimanale con la capitale mauriziana Port Louis - chiude Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -. Questa novità amplierà ulteriormente la connettività invernale offerta dal nostro aeroporto, contribuendo a sostenere il forte trend di destagionalizzazione dei flussi di traffico al quale stiamo tendendo per massimizzare il potenziale di mercato tutto l’anno”.