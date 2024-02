Mauritius pronta a crescere: gli obiettivi 2024 passano dalla sostenibilità

Il turismo a Mauritius continua a crescere. Dopo aver raggiunto, a livello globale, 1.295 milioni di turisti nel 2023, l’obiettivo per il 2024 è toccare quota 1,3 milioni.

Guardando al mercato italiano, i risultati sono incoraggianti. “Nel 2023 dall’Italia abbiamo accolto 30mila viaggiatori rispetto ai 24mila del 2022 - spiega Arvind Bundhun (nella foto), direttore Mauritius Tourism Promotion Authority -. Per l’anno in corso contiamo di toccare quota 40mila”.



Le previsioni sono sostenute dall’introduzione del volo diretto da Roma di Air Mauritius, un operativo bisettimanale disponibile da ottobre ad aprile. Tra le novità, in aggiunta alla campagna di comunicazione ‘Feel our island energy’, anche l’implementazione dell’offerta ricettiva con, entro il 2025, 2.600 camere in pipeline.



“Vogliamo far crescere il turismo in modo sostenibile - conclude Bundhun - affinché la nostra popolazione si senta parte del progetto”.



Gaia Guarino