Torino protagonista dell'aviazione mondiale, il programma di Connect Aviation 2024

Dopo Tampere nel 2022, Cagliari nel 2019 e Tbilisi nel 2018 sarà Torino a ospitare, dal 7 al 9 febbraio, la ventesima edizione di Connect Aviation 2024 Route Development Forum, la business convention dell’aviazione che si terrà al Padiglione 1 di Lingotto Fiere.

L’appuntamento itinerante - organizzato da The Airport Agency, società con sede in Francia, realizzato grazie al sostegno della Regione Piemonte, in collaborazione con le Camere di Commercio di Torino e Cuneo attraverso Unioncamere Piemonte e gestito da Visit Piemonte - coinvolgerà oltre 700 decisori del settore, più di 80 compagnie aeree internazionali e 300 rappresentanti di aeroporti da tutto il mondo e costituisce anche una vetrina per circa 70 aziende piemontesi di settori quali l’agroalimentare, i servizi ambientali e la mobilità, che a Ict potranno incontrare la comunità dell’aviazione internazionale.



Le attività per i delegati

“La Regione Piemonte ha fortemente voluto la presenza di Connect Aviation, evento internazionale che si inserisce nella nostra intensa attività strategica, di programmazione e di sviluppo del settore turistico - dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’Assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio -. Ci aspettiamo che le opportunità di networking della tre giorni contribuiscano alla crescita delle nostre connessioni aeree e alla conoscenza degli asset strategici degli aeroporti di Torino e Cuneo, capaci di accogliere volumi crescenti di viaggiatori e generare un incremento della ricaduta economica”.



Ai delegati verranno offerte attività esperienziali e visite sul territorio piemontese “organizzate con la collaborazione delle Atl - concludono Cirio e Poggio -, nella prospettiva di consolidare la conoscenza della vasta offerta turistica del Piemonte”.



Oltre ogni record

L’Aeroporto di Torino nel 2023 ha superato ogni record di traffico, oltrepassando per la prima volta la soglia dei 4,5 milioni di passeggeri. Sono stati infatti 4.531.187 i passeggeri registrati lo scorso anno, in aumento sull’anno precedente di 337.306 passeggeri, pari al +8% sul 2022 e al +14,7% sui dati del 2019.



Diciannove compagnie aeree operano voli verso una cinquantina di destinazioni, principalmente in Europa. Nella top 10 delle destinazioni internazionali più trafficate si trovano Londra, Parigi, Barcellona, Madrid, Monaco, a cui seguono Tirana, Francoforte, Amsterdam, Bruxelles Charleroi e Valencia.



Cuneo e il luxury travel

Connect Aviation 2024, oltre a essere una grande opportunità per l’Aeroporto di Torino, lo è anche per quello di Cuneo. Il secondo aeroporto del Piemonte ha chiuso il 2023 con un incremento di traffico del 23% rispetto al periodo pre-Covid e con una crescita del 17% dei movimenti internazionali, prevalentemente di private jet, rispetto al 2022: la conferma di come sia sempre più appetibile per il segmento di traffico del luxury travel.