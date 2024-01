Record di traffico per l’aeroporto di Torino: superati i 4,5 milioni di passeggeri

Record di traffico nel 2023 anche per l’aeroporto di Torino. In linea con i principali scali italiani, anche quello di Caselle raggiunge il miglior risultato di sempre superando per la prima volta i 4,5 milioni di passeggeri, con un incremento dell’8 per cento anno su anno e di quasi 15 punti percentuali sul 2019.

“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo grande risultato, che ci ha portato a superare per la prima volta nella storia dell’aeroporto i 4,5 milioni di passeggeri nel 2023 – commenta l’amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno -. Il merito di questa crescita è da attribuire al forte afflusso di passeggeri dall’estero, che grazie ai numerosi voli diretti a prezzi contenuti hanno potuto raggiungere ed apprezzare le tante risorse turistiche del nostro territorio”.



E proprio la componente di pax internazionali ha superato, anche se di poco, il 50 per cento del totale, con 2,33 milioni di viaggiatori, il 18,7% in più rispetto all’anno scorso. Protagonista dell’exploit in particolare Ryanair con le sue nuove rotte oltre alla ripresa del traffico legato al turismo della neve. Tra le destinazioni più richieste figurano le classiche Londra, Parigi e Barcellona mentre sull’Italia si conferma Catania.