Iata: Cina e traffico internazionale spingono la ripresa

Ancora un passo in avanti, anche se non agli stessi ritmi di novembre. I dati della Iata relativi al traffico aereo mondiale confermano che anche l’ultimo mese dell’anno il recupero è stato pari al 97,5%, sull’onda della forte ripresa dei volumi dei voli internazionali e del ritorno della Cina: quest’ultima è cresciuta a doppia cifra, pur rimanendo ancora ben al di sotto delle possibilità.

"La ripresa dei viaggi è una buona notizia – ha commentato il ceo Willie Walsh -. Il ripristino della connettività sta alimentando l'economia globale poiché le persone viaggiano per fare affari, approfondire la propria istruzione, fare vacanze duramente guadagnate e molto altro ancora... Completare la ripresa non deve essere una scusa per i governi per dimenticare il ruolo fondamentale dell'aviazione per aumentare la prosperità e il benessere delle persone e delle imprese in tutto il mondo".



A livello annuale resta ancora un’importante gap, circa il 12 per cento sul 2019, ma il trend indica che l’anno in corso potrebbe promettere bene. Positivo invece il dato dell’Europa, che nel corso del mese di dicembre ha superato per la prima volta il periodo pre pandemia.