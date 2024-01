I dati lo dimostrano: la crisi pandemica è ormai alle spalle e il recupero è una realtà. Basta esaminare le cifre diffuse dalla Iata sul traffico aereo di novembre per averne la prova: i viaggi aerei globali sono ora al 99% rispetto ai livelli del 2019.

Il traffico totale nel novembre 2023 (misurato in RPK) è aumentato del 29,7% rispetto a novembre 2022 e quello internazionale, spiega TravelMole, è salito del 26,4% rispetto a novembre 2022. La regione Asia Pacifico ha continuato a riportare i migliori risultati anno su anno (+63,8%) e tutte le aree hanno mostrato miglioramenti rispetto all’anno precedente. La crescita è stata particolarmente forte in Cina (+272%), che si è ripresa dalle restrizioni sui viaggi ancora in vigore un anno fa.



Ritorno alla normalità

I viaggi nazionali negli Stati Uniti, sulla scia della domanda per le festività del Ringraziamento, hanno raggiunto un nuovo massimo, salendo del +9,1% rispetto a novembre 2019.



“Ci stiamo avvicinando sempre di più al superamento del 2019 per i viaggi aerei – commenta Willie Walsh, direttore generale della Iata -. Le difficoltà economiche non scoraggiano le persone dal viaggiare. I viaggi internazionali rimangono del 5,5% al di sotto dei livelli pre-pandemia, ma questo divario si sta rapidamente riducendo”.