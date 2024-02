Ryanair di nuovo contro l’addizionale: “Se sarà eliminata 4 miliardi di investimenti in Italia”

Ryanair continua a portare avanti la sua battaglia contro l’addizionale. Questa volta a esprimersi sul tema è il direttore commerciale della low cost irlandese, Jason McGuinness.

“Se il Governo italiano dovesse abolire l’imposta municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari”, ha dichiarato in una nota riportata questa mattina sulle colonne de Il Sole 24 Ore.



Una promessa che il vettore ha già messo sul tavolo altre volte in passato, che si tradurrebbe sul piano operativo con il posizionamento nella Penisiola di “40 nuovi aerei” e “oltre 250 nuove rotte”, per una mobilitazione complessiva di “altri 20 milioni di passeggeri all’anno”.