Ryanair amplia l’offerta sul Nord Sardegna. Domani la presentazione delle rotte

Ryanair sbarca a Olbia senza però abbandonare lo scalo di Alghero. La compagnia intensifica le operazioni sulla Sardegna e, come si legge su La Nuova Sardegna, avrebbe stretto un accordo congiunto con Geasar per Olbia e Sogeaal per Alghero, che ormai operano in maniera sinergica. I due aeroporti, guidati da un unico amministratore delegato, Silvio Pippobello, puntano a presentare un’offerta varia per tutto il nord.

La presentazione ufficiale dei voli avverrà domani e saranno Raymond Kelliher e Mauro Bolla per Ryanair a presentare le novità insieme a Fabio Gallo per la Sogeaal, Mario Garau per la Geasar e Silvio Pippobello.



I voli di Ryanair su Olbia vanno a infrangere un tabù che nello scalo gallurese resiste da sempre, anche all’interno di una logica di equilibrio di collegamenti tra Olbia e Alghero, dove Ryanair ha sempre avuto una base storica. Lo scalo di Olbia, tra l’altro, era stato giudicato in passato da Michael O’Leary, “troppo costoso”.



Olbia negli ultimi anni ha conquistato sempre nuove fette di mercato, al centro del traffico low cost europeo, come aeroporto di riferimento per il mercato turistico, con un’unica eccezione: Ryanair. Ora è stato però raggiunto un accordo tra la compagnia irlandese e Geasar che ha aperto la strada ai collegamenti, di cui domani verranno illustrati i dettagli. Nella stessa giornata sono annunciate comunicazioni importanti sulla presenza di Ryanair a Cagliari.