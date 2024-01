Air Transat incrementa i voli diretti per il Canada

Air Transat prosegue nel programma di voli estivi dall'Italia al Canada. A partire da maggio, la compagnia manterrà il collegamento tra i due Paesi, offrendo fino a 19 voli diretti a settimana: voli diretti da Roma e Venezia a Toronto e Montréal, e da Lamezia a Toronto.

Inoltre, quest'anno è stato aggiunto un ulteriore volo diretto da Venezia a Toronto.

In dettaglio, il Roma - Montréal partirà dal 16 aprile con 4 voli settimanali (martedì, giovedì, sabato e lunedì) e dal 26 giugno 2024 saranno disponibili voli giornalieri.

Il Roma - Toronto comincerà il 3 maggio con 5 voli settimanali (venerdì, domenica, lunedì, martedì, mercoledì); dal 13 giugno 2024 saranno operativi voli giornalieri.

Il Venezia - Toronto partirà il 4 maggio con un volo a settimana (sabato), che dall’11 giugno passerà a duei (sabato e martedì).

Il Venezia - Montréal è in programma dal 6 maggio con un volo a settimana (lunedì); dal 14 giugno saranno due i voli settimanali (lunedì e venerdì).

Infine, il Lamezia - Toronto in partenza dal 13 giugno con un volo settimanale il giovedì.