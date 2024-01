Air Transat potenzia i voli sull'Italia con il raddoppio della Venezia-Toronto

Saliranno a 19 i voli diretti tra Italia e Canada operati da Air Transat nel corso della stagione estiva. Il vettore conferma e incrementa l’impegno sulla Penisola, confermando le rotte del 2023, con in più il raddoppio della Venezia-Montréal, che passa a due voli alla settimana.

Il piano voli completo prevede quindi due voli giornalieri da Roma Fiumicino, uno su Toronto e uno su Montréal, due voli bisettimanali su entrambe le destinazioni da Venezia e un collegamento settimanale tra Lamezia Terme e Toronto. Tutti i voli prenderanno il via tra la metà di aprile e l’inizio di maggio, con l’unica eccezione della tratta sulla Calabria, che debutterà alla metà di giugno.



“Inoltre, da giugno 2024 saranno disponibili i voli in connessione verso gli Stati Uniti con comode coincidenze dall’Italia – spiega Air Transat in una nota -: da Roma si potrà raggiungere Los Angeles e San Francisco, e da Venezia sarà operativo il collegamento verso Los Angeles”.