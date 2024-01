Arriva anche la scommessa Trieste per Ryanair, che coglie al volo la decisione del Friuli Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale posizionando un aereo sullo scalo a partire dal prossimo mese di aprile.

La decisione consentirà al vettore low cost di portare a 16 le rotte sullo scalo grazie all’ingresso di 5 new entry: Berlino, Brindisi, Cracovia, Parigi e Siviglia. Aumento che consentirà alla compagnia di raddoppiare l’offerta totale su Trieste portandola a 700mila posti.



“L’apertura della nuova base Ryanair all’aeroporto del Friuli Venezia Giulia non è per noi solo un grande traguardo – commenta l’a.d. dell’aeroporto Marco Consalvo -, ma anche un importante punto di partenza: ci consente, infatti, una maggiore flessibilità nella pianificazione dei collegamenti e condizioni di crescita del traffico ancora maggiori. La nuova base Ryanair avrà un effetto benefico sull'economia della regione in termini di crescita dell’occupazione”.



Alla presentazione dell’introduzione della base era presente anche il ceo di Ryanair Eddie Wilson il quale ha rimarcato l’importanza dell’abolizione della tassa comunale d’imbarco: “Se il Governo italiano dovesse abolire l’imposta, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei, ulteriori 20 milioni di passeggeri all’anno e oltre 250 nuove rotte”.