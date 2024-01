Crollo degli utili Ryanair nel terzo trimestre, riviste al ribasso le stime per fine anno

Terzo trimestre da dimenticare anche in casa Ryanair. Per il vettore low cost non si è trattato di uno scivolamento’ nel ‘rosso’, ma il crollo degli utili è stato pari a oltre 90 punti percentuali fissandosi a 14,8 milioni di euro.

Tra le cause individuate alla low cost la nuova risalita dei costi del carburante, ma anche gli aumenti delle tasse aeroportuali e la crescita degli stipendi per i rinnovi contrattuali. Tutto questo a fronte di un fatturato che ha fatto un nuovo balzo in avanti del 17 per cento arrivando a 2,7 miliardi.



L’improvvisa frenata ha così spinto la compagnia a rivedere al ribasso le stime sugli utili per la fine del bilancio al 31 marzo, con una forchetta compresa tra 1,85 e 1,95 miliardi di euro.