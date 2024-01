Si chiamerà Dream of the Desert il treno di lusso realizzato da Arsenale per Saudi Arabia Railways, che attraverserà il regno dell'Arabia Saudita a fine 2025.

Il progetto del treno fa seguito al Memorandum of Understanding siglato lo scorso 15 marzo tra Bashar bin Khalid Al Malik, ceo di SAR, e Paolo Barletta, ceo di Arsenale.



I primi dettagli

Dream of the Desert viaggerà con 40 cabine di lusso personalizzate e ispirate allo stile e alla tradizione saudita.



La produzione, la forza lavoro, la qualità dei servizi di bordo, il design degli interni e il know-how saranno rigorosamente made in Italy.