Vueling prima compagnia aerea in Europa a ottenere il riconoscimento Top Employer

Vueling ha ottenuto come prima compagnia aerea europea e prima compagnia low cost al mondo il riconoscimento Top Employer 2024 in Spagna, consolidando il suo impegno per l'eccellenza nelle politiche e nelle pratiche del lavoro.

La compagnia ha all’attivo un team composto da oltre 60 nazionalità, dove più del 51% delle posizioni sono occupate da donne.

Il riconoscimento si basa sui risultati ottenuti da Vueling nell'Hr Best Practices survey del Top Employers Institute, che copre sei aree delle risorse umane e 20 tematiche diverse. Vueling si è distinta per il lavoro svolto su strategia aziendale, finalità, valori, etica e integrità, organizzazione e cambiamento, talento, sviluppo e performance, leadership, digitalizzazione dei sistemi delle risorse umane e dell'ambiente di lavoro.



“Questo riconoscimento è una testimonianza dei nostri costanti sforzi per creare un ambiente di lavoro eccezionale. In Vueling non solo voliamo, ma lo facciamo con un profondo impegno nei confronti del nostro personale e del nostro pianeta" ha commentato Fernando Cuadra, chief people officer della compagnia.



La compagnia aerea ha investito più di 16.500 ore in programmi di formazione e sviluppo non obbligatori per garantire che il personale sia dotato delle competenze necessarie per affrontare le sfide del settore.



David Plink, ceo del Top Employers Institute, ha spiegato che "Adattandosi alle sfide di quest'anno, Vueling ha dimostrato un impegno continuo nell'implementazione di pratiche occupazionali eccellenti. Siamo lieti di celebrare Vueling per essere stato certificato come Top Employer in Spagna quest'anno".