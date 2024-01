Ita Airways, in vendita i voli in codeshare con All Nippon Airways

Sono in vendita i biglietti dei voli Ita Airways operati in codeshare con All Nippon Airways. Entra così nel vivo la partnership annunciata pochi giorni fa e che a partire dal 24 gennaio permetterà ai clienti delle due compagnie aeree di volare tra Italia e Giappone con un unico biglietto, effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio nella destinazione finale.



I biglietti sono acquistabili sui sistemi di prenotazione delle agenzie di viaggi e sui siti ufficiali dei due vettori.



Con l’accordo siglato con All Nippon Airways salgono a 34 i codeshare di Ita Airways.