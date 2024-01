Ita Airways a Fitur 2024 per svelare il mosaico dei nuovi voli della summer

Sono 51 le destinazioni, di cui 12 intercontinentali e 23 internazionali, che compongono il network di Ita Airways per la stagione invernale in corso. Un mosaico di mete destinato ad accrescersi nella prossima summer, con un ventaglio di novità che il vettore presenterà a Fitur 2024, la Fiera Internazionale del Turismo che si terrà in Spagna dal 24 al 28 gennaio a Madrid.

L'elenco delle novità

Ecco i nuovi voli diretti che la compagnia opererà verso il Nord America, il Canada, l’Africa e il Medio Oriente. Il 7 aprile sarà lanciato il volo Roma Fiumicino – Chicago, con 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 a partire da giugno; il 5 maggio partirà il collegamento Roma Fiumicino – Riyadh, con 4 frequenze settimanali che, a giugno, saliranno a 5.



Il 10 maggio, invece, sarà lanciato il volo Roma Fiumicino – Toronto, con 6 frequenze settimanali, che diventeranno 7 da giugno a settembre e 5 ad ottobre. Il 6 giugno, poi, sarà la volta del Roma Fiumicino – Accra, con 3 frequenze settimanali che diventeranno 4 a partire da luglio; il 7 giugno sarà inaugurato il Roma Fiumicino – Kuwait City con 3 frequenze settimanali che diventeranno 5 da luglio, mentre invece da agosto partirà il volo Roma Fiumicino – Gedda, con 3 frequenze settimanali.



Le nuove destinazioni intercontinentali su Chicago e Toronto saranno operate con l’Airbus A330neo e Airbus A330-200 e si vanno ad aggiungere ai voli operati da Ita Airways su New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi e le Maldive, operati da Roma Fiumicino.