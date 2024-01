Qatar Airways, terzo volo sull'Indonesia: debutta il Doha-Medan

Ha debuttato ieri il nuovo volo di Qatar Airways che collega Doha a Medan, terzo gateway della compagnia in Indonesia. La novità va ad aggiungersi ai 40 servizi settimanali operati dal vettore verso Giacarta e Bali.

Sulla rotta il vettore impiega aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner, offrendo 22 posti in Business Class e 232 in Economy Class.



“Siamo lieti di annunciare l'espansione del nostro network globale con l'introduzione delle nostre nuove operazioni a Medan - commenta l’amministratore delegato di Qatar Airways, Mohammed Al-Meer -. Continua il nostro impegno per migliorare la connettività e offrire ai passeggeri esperienze di viaggio di livello mondiale. Non vediamo l’ora di permettere ai viaggiatori di sperimentare il meglio di ciò che Medan ha da offrire, collegandoli al contempo senza soluzione di continuità alle destinazioni più popolari del mondo attraverso il nostro pluripremiato hub, l’Aeroporto Internazionale di Hamad”.