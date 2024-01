Qatar Airways cerca personale di bordo: recruitment day il 3 febbraio a Roma

Qatar Airways lancia un recruiting per il personale di bordo da inserire nel team di Cabin crew. L’appuntamento è a Roma, con il walk-in recruitment day di sabato 3 febbraio presso Aleph Rome Hotel - Curio Collection by Hilton.

Questo evento rientra nei piani della compagnia aerea di continuare a investire in talenti per offrire un servizio di classe, creando esperienze memorabili per i clienti.



Oltre a programmi di formazione, il personale di bordo potrà viaggiare in oltre 170 destinazioni in tutto il mondo con tutti i benefit offerti dalla compagnia aerea.



È possibile compilare la propria candidatura entro il 18 gennaio sul sito della compagnia.