Turkish Airlines: da aprile il Bari-Istanbul diventa giornaliero

Dal prossimo 1° aprile diventerà giornaliero il collegamento Bari-Istanbul di Turkish Airlines, prima operato con cinque frequenze settimanali. “L’aumento delle frequenze per Istanbul - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile (nella foto) - permette di incrementare le connessioni con il resto del mondo. Sarà possibile, infatti, usufruire delle prosecuzioni verso mercati di grande interesse del Medio ed Estremo Oriente, come Emirati Arabi, Arabia Saudita, Cina, Corea del Sud e Giappone, ma anche del continente africano e americano".

"Una grande opportunità - ha aggiunto Vasile - per il mondo delle imprese pugliesi e per il traffico incoming internazionale da mercati turistici in forte espansione attratti dalla cultura, dalla bellezza e dalle tradizioni della terra di Puglia”.