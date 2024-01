Turkish Airlines, 2023 nel segno della crescita: oltre 83 milioni di passeggeri

Tempo di bilanci per Turkish Airlines. La compagnia aerea porta a casa un 2023 importante, con cifre in crescita da gennaio a dicembre. Il numero totale di passeggeri è aumentato, infatti, del 16,1% rispetto al 2022, toccando quota 83,4 milioni.

Dati in rialzo anche per quanto concerne il traffico internazionale (+27,1%), che raggiunge i 29,8 milioni di viaggiatori, superando così i 23,4 milioni dello scorso anno. Anche il load factor ha registrato un incremento di 1,9 punti raggiungendo l'82,6%, parallelamente a un +16,4% dei posti-km disponibili.



Il mese di dicembre in particolare - periodo in cui la compagnia ha operato con una flotta di 440 aeromobili - è stato decisamente positivo per il vettore, che ha chiuso con un +10,1% sul numero di passeggeri trasportati rispetto a dicembre 2022.



Infine, bene i volumi delle tratte verso l’estero (+19%) con un load factor dell’80%.



Gaia Guarino