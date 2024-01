Alghero: Ryanair aumenta i voli, ma easyJet abbandona

Ryanair conferma tutti i voli della scorsa estate sull’aeroporto di Alghero, ne aumenta le frequenze e reintroduce dopo 3 anni il volo verso Francoforte con un bisettimanale operativo dal 2 giugno al 29 settembre.

Dopo qualche anno di assenza di collegamenti sulla Germania, riparte quindi il traffico verso Alghero, che torna protagonista nei collegamenti effettuati dalla compagnia irlandese. Il vettore ha inoltre annunciato un incremento complessivo del traffico sull’Italia del 10% nella stagione estiva, pur precisando che il programma della summer non è ancora completamente disponibile “a causa dei ritardi delle consegne dei Boeing”.



Nota dolente per l’aeroporto Riviera del Corallo, si legge su La Nuova Sardegna, è invece la notizia dell’abbandono di Alghero da parte di easyJet. Dopo aver sospeso i collegamenti invernali con Malpensa, il vettore britannico ha cancellato definitivamente tutti i voli per l’estate 2024 dall’aeroporto algherese.



Non è escluso che la decisione possa essere stata presa proprio a causa della rinnovata attenzione manifestata su Alghero proprio da Ryanair.