di Lino Vuotto

Ryanair non ci sta e promette un aumento dei voli Italia su Italia per la prossima stagione estiva. “La compagnia non sta riducendo i voli in Italia nel 2024 – spiega in uno statement inviato a TTG Italia -. Al contrario, aumenterà i posti in Italia di circa il 10%. Il nostro programma completo per la Summer ‘24 non è ancora completamente caricato a causa dei ritardi nelle consegne dei Boeing”.

Il riferimento è all’analisi effettuata dal Corriere della Sera sulla base dei dati Cirium relativi alla programmazione estiva già presenti nei sistemi di prenotazione, dalla quale emergeva che l’offerta domestica risultava in calo in particolare da parte delle low cost.



Prosegue Ryanair: “Prevediamo di finalizzare il nostro programma S24 per l'Italia entro metà febbraio e ci aspettiamo che porti a una crescita del traffico del 10% da parte di Ryanair in Italia nel 2024. Mentre altri si stanno ritirando dall'Italia, Ryanair sta crescendo e collaborando strettamente con il Governo e le Regioni per investire in nuovi aerei, nuove rotte, nuovi posti di lavoro e speriamo in uno o addirittura due nuove basi in Italia nel 2024”.