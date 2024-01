In Slovenia con il Frecciarossa. Si estende la rete Alta Velocità di Trenitalia verso le destinazioni estere e presto sarà possibile raggiungere Lubiana da Milano in sole 7 ore di viaggio. L’annuncio arriva dal Gruppo Fs, che in una nota riferisce la sottoscrizione di un accordo preliminare da parte di Trenitalia e SŽ Passenger Transport, società ferroviaria slovena.

Due corse al giorno

Nei piani l’attivazione di 2 collegamenti Av giornalieri tra il capoluogo lombardo e la capitale slovena, che andranno ad aggiungersi ai servizi Eurocity ed Euronight già attivi.



Le attività di collaborazione tra le due società ferroviarie previste dall’intesa includono l’effettuazione di test sulla rete infrastrutturale slovena, attualmente interessata da lavori di potenziamento che permetteranno ai tempi di viaggio del collegamento tramite Frecciarossa di ridursi ulteriormente.