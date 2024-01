Aeroitalia: dal 15 gennaio ritorna il Bergamo-Roma

Dal 15 gennaio torna operativo il volo tra Orio al Serio e Roma Fiumicino operato da Aeroitalia.

Dal 15 gennaio, come si legge su Eco di Bergamo, torna infatti operativo il volo che collega Bergamo a Roma. La novità si può già trovare sul sito della compagnia aerea, che è tornata a rimettere in vendita i biglietti per servire questa rotta.



Lo scalo di Bergamo Orio al Serio è interessato da diverse nuove rotte. Oltre ad Aeroitalia, in pista per l'estate 2023 ci sarebbero anche Norwegian Airlines, che collegherà Bergamo al Paese scandinavo con due nuovi collegamenti.



Dal canto suo, Aeroitalia porterà allo scalo bergamasco un totale di venti nuovi collegamenti verso località turistiche, come riporta Primabergamo.

Da marzo 2023, dal Caravaggio sarà possibile decollare verso Barcellona, Brindisi, Bucarest, Heraklion Creta, Ibiza, Karpathos, Lamezia Terme, Larnaca, Lublino, Malaga, Olbia, Rinas Tirana e Valencia. Operativi da giugno, invece, i voli in direzione Alghero, Corfù, Cefalonia, Lampedusa, Mykonos, Reggio Calabria, Rodi, Santorini e Zacinto.



Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, aveva in passato dichiarato di voler fare dello scalo bergamasco la base della compagnia aerea, con l'obiettivo di “ritagliarsi uno spazio che vada oltre il segmento low cost”.