Milano Bergamo chiude il 2023 in pieno recupero

L'aeroporto di Milano Bergamo chiude il 2023 con un pieno recupero dopo la pandemia. Una crescita senza precedenti che si traduce in oltre 15 milioni di passeggeri, ossia un +24,4% sul 2022 e un +15,3% sul 2019.

Complessivamente, sono stati 101.696 i voli operati durante l'anno, anche qui portando a casa un +14,5% sul 2022 e un +6,6% sul 2019.



Lo scalo orobico consolida così la propria rilevanza per il territorio nonché la propria attrattività per diversi segmenti di viaggiatori.

"Siamo entusiasti di annunciare un record per l'Aeroporto di Milano Bergamo - ha commentato Giacomo Cattaneo, direttore generale aviation SACBO su traveldailynews.com -. Questo traguardo è la prova della dedizione al lavoro del nostro team nonché della forte collaborazione con le compagnie aeree".



E proprio grazie a una costante cooperazione con i vettori, lo scalo ha potuto espandere il proprio network vedendo, nel 2023, l'arrivo di nuovi partner come Flydubai, Georgian Airways, Norwegian e Cabo Verde Airlines, e il consolidamento di Ryanair, Air Arabia, Volotea, Wizz Air, e Aeroitalia per un totale di più di 140 destinazioni servite, distribuite in 42 Paesi e raggiungibili con i voli di 25 compagnie. G. G.