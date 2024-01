Aeroporto di Forlì: dodici rotte nella programmazione estiva del 2024

Saranno 12 i collegamenti, di cui 6 sull’Italia, che verranno effettuati dall’aeroporto di Forlì nel corso della prossima stagione estiva. E’ quanto emerso dalla presentazione della Summer effettuata questa mattina presso il Ridolfi.

Forte l’impegno previsto sulle isole maggiori: quattro i voli in direzione Sicilia (Catania, Trapani, Lampedusa e Pantelleria); due invece i per la Sardegna (Cagliari e Olbia). Fuori dai confini nazionali ci sarà invece una concentrazione sulla Grecia, con cinque rotte in totale (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada, Karpathos) in aggiunta al volo su Tirana.



“Anche per la Summer Season 2024 – si legge in una nota dello scalo - fino a tre gli aeromobili (due dei quali del vettore greco Air Mediterranean) che saranno impiegati da GoToTravel nella copertura del network GoToFly. Inoltre si rinnova e si amplia la collaborazione con il tour operator emiliano MySunSea che ha sede a Zola Predosa (Bologna)”.