Andrea Gilardi nuovo direttore generale dell’aeroporto di Forlì

È stato affidato ad Andrea Gilardi l’incarico di nuovo direttore generale e accountable manager di F.A. Forlì Airport, la società di gestione dell’aeroporto cittadino, dove sin qui aveva ricoperto la carica di business aviation, communication and marketing director.

“Ringrazio i soci ed il consiglio di amministrazione – ha sottolineato il manager – per aver apprezzato il mio operato e sono consapevole della responsabilità che tale investitura comporta. Mi auguro di collaborare efficacemente con tutte le istituzioni e gli enti di settore e non come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di tutto il comparto”.



Gilardi è un manager di lungo corso nel settore turistico con vari incarichi ricoperti in Alpitour, Air Italy, Veratour, Condor e Uvet.