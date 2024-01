Italia-Francia: il Tgv torna operativo tra Milano e Parigi, oggi il primo viaggio

Sono passati quattro mesi da quando, il 23 agosto scorso, la frana della Valle della Maurienne aveva interrotto i collegamenti ferroviari di Tgv Inoui tra l’Italia e la Francia. Oggi finalmente il servizio tra Milano e Parigi riprende, anche se parzialmente, e il viaggio viene effettuato in treno e in bus nel segmento interrotto alla circolazione ferroviaria, ossia il tratto fra Oulx e Saint-Jean de Maurienne.

Il collegamento

Il primo treno da Milano a Parigi partirà oggi alle 14,10 dalla stazione di Milano Porta Garibaldi. I passeggeri diretti in Francia viaggeranno in Tgv Inoui da Milano e da Torino a Oulx, poi in bus da Oulx a Saint-Jean de Maurienne, dove un Tgn Inoui li attenderà per completare il viaggio da Saint-Jean de Maurienne verso Chambéry e Parigi.



“Si tratta - sottolinea Jean-François Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia - di un’alternativa pratica e sostenibile al trasporto aereo, per la ripresa dei collegamenti tra due nazioni che sono sempre state interconnesse e il cui collegamento è per noi di fondamentale importanza. L'impegno verso i nostri clienti è il volano di ogni nostra azione e strategia, e la riapertura ne rappresenta una chiara dimostrazione”.



Sncf Voyageurs ha già messo in vendita, per ora, i biglietti fino al 24 marzo, ma ha deciso di prorogare la disponibilità dei biglietti, per cui prossimamente saranno presto messi in vendita anche quelli per le date successive al 24 marzo.