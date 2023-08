Autostrada A43 bloccata e sospensione del traffico ferroviario tra Francia e Italia a causa dell’ondata di maltempo che ha provocato una frana nella Savoia francese. Si è dovuto chiudere l’autostrada all’altezza della bretella di Saint-Michel-de-Maurienne ‘per una durata indeterminata’.

I treni cancellati oggi

Interrotta in questo tratto anche la circolazione ferroviaria; Trenitalia ha pubblicato l’elenco dei treni Alta velocità Milano-Parigi cancellati per la giornata di oggi, riportato da corriere.it. Si tratta del treno FR 9292 Milano Centrale (6:25) - Modane - Paris Gare de Lyon (13:22); del convoglio FR 9281 Paris Gare de Lyon (7:30) - Modane - Milano Centrale (14:07); della tratta FR 9287 Paris Gare de Lyon (15:16) - Modane - Milano Centrale (22:07) e di FR 9296 Milano Centrale (15:53) - Modane - Paris Gare de Lyon (22:34).



Forte perturbazione anche in Piemonte e Liguria. Stando a una prima stima del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nelle ultime ore “a Genova sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia in 24 ore”. Nessun ferito ma oltre 200 interventi dei Vigili del Fuoco concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti.



Sncf

In una nota, Sncf Voyages Italia ha annunciato lo stop dei treni ad Alta velocità Tgv InOui tra Italia e Francia che passano dal tunnel del Frejus, nonché l’interruzione della linea Milano-Lione, tra Modane e Chambery. Lo stop, ha fatto sapere la società ferroviaria, si protrarrà almeno fino a mercoledì 30 agosto.