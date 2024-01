Stati Uniti: nel 2023 il minor numero di voli cancellati dell'ultimo decennio

Nonostante le continue sfide dovute alla carenza di personale e alla crescente domanda, le compagnie aeree statunitensi stanno riconfermando tutti i voli di linea.

Come riporta Travelpulse, secondo i dati diffusi dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, meno dell’1,2% dei 16,3 milioni di voli totali negli Stati Uniti sono stati cancellati nel 2023. Si tratta del tasso più basso in almeno un decennio.

Il tasso di cancellazione delle compagnie aeree statunitensi è stato ancora migliore durante le festività, scendendo allo 0,8% dal 17 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024, malgrado le compagnie aeree trasportassero un numero record di passeggeri.



Il periodo festivo del 2022 aveva invece visto un tasso di cancellazione dell’8,2%. Le festività natalizie dello scorso anno erano state disturbate dal tracollo di Southwest Airlines, che aveva coinvolto circa 2 milioni di passeggeri.

"Grazie al lavoro dei professionisti della sicurezza aerea americani, milioni di viaggiatori hanno potuto volare in sicurezza e senza interruzioni nel corso del 2023 - ha affermato in una nota il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg -. Siamo lieti di vedere questo basso tasso di cancellazioni negli ultimi 10 anni e il nostro Dipartimento continuerà a compiere ogni passo per garantire che il viaggio aereo sia regolare e sicuro per i passeggeri anche nel 2024”.



Secondo Airlines for America, le compagnie aeree statunitensi hanno registrato un tasso di arrivi puntuali a dicembre dell'83,7%. A4A ha riconosciuto ai vettori il merito di aver assunto più personale, di aver investito in nuove tecnologie e di aver adattato i propri orari di volo.