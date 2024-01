Turismo senza confini: una città del Kentucky 'invita' i turisti alieni

Esplorare nuovi segmenti turistici a volte rischia di essere preso troppo alla lettera. È il caso di quanto accaduto in Kentucky dove VisitLEX, ente del turismo della città di Lexington, ha mandato un segnale luminoso nello spazio per attrarre gli alieni.

La nuova campagna, non a caso, si chiama proprio 'Hey, Aliens! Look at Lexington' ed è stata realizzata grazie a una partnership con esperti locali in ingegneria, linguistica e astrobiologia per creare un messaggio che fosse effettivamente approvato dalla FAA e inviato verso Trappist-1, un sistema planetario posizionato a 40 anni luce dalla Terra.



Secondo quanto riporta travelpulse.com, il messaggio dovrebbe arrivare a destinazione in oltre 38 anni e, se gli alieni accetteranno l'invito, potrebbero giungere a Lexington intorno al 2103.



Gaia Guarino