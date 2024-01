Airbus investe nella cybersecurity, offerta miliardaria ad Atos

Airbus investe nel settore della cybersecurity e ha individuato nel gruppo di servizi IT Atos il partner privilegiato, cui ha offerto tra gli 1,5 e gli 1,8 miliardi per acquistare il suo business legato alla BigData&Security.

La società di sicurezza informatica ha reso noto di avere in corso trattative con Airbus per una potenziale cessione del business legato alla Bds, ma l’offerta di Airbus non è l’unica. Il gruppo di servizi francese ha infatti fatto sapere di aver ricevuto due manifestazioni d’interesse non vincolanti per le sue attività Bds, una delle quali riguarda solo una parte degli asset e, come riporta Milano Finanza, ha confermato di aver concesso una fase di due diligence ad Airbus, ma al tempo stesso ha avvertito che le trattative sono ancora in una fase embrionale, precisando inoltre che non è stata concessa alcuna esclusiva.



La decisione di valutare una cessione delle attività di Dbs rientra nella strategia di Atos volta a garantire il rimborso e rifinanziamento dei propri debiti finanziari.