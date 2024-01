Trasporto aereo, 2023 anno dei record per numero di ordini: Airbus vince su Boeing

Si rafforza la fiducia delle compagnie aeree sulla tenuta del settore. Lo dimostra l’ultimo report della ADS Group, l’associazione del settore aerospaziale, della difesa, della sicurezza e dello spazio, secondo cui il 2023 è stato l’anno più intenso dal 2014 per le consegne di aeromobili.

Da gennaio a novembre 2023 gli ordini di aeromobili sono stati pari a 2.657, con 586 ordini per la categoria dei widebody, un dato che rappresenta un record anche per questa categoria, come spiega Il Sole 24 Ore.



Il mese di novembre, poi, ha fatto segnare il quarto primato consecutivo di ordini e nel mese sono aumentate anche le consegne di aeromobili del 3% rispetto allo stesso mese del 2022, pari a 120.



La vittoria su Boeing

Nel confronto tra Airbus e Boeing a primeggiare è il produttore europeo, che si stima raggiungerà il record assoluto di ordini di fine anno, con oltre 1.800 velivoli. I numeri della Boeing parlano, invece, di circa 1.200 ordini netti per il 2023.



Airbus è in vantaggio sul competitor anche per quanto riguarda riguarda gli obiettivi di consegna degli aeromobili. Secondo gli analisti di BofA, a dicembre Airbus dovrebbe aver consegnato 101 aerei, portando le consegne a 724 per l'anno fiscale 2023, in linea con la guidance.