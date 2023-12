Air Europa: salgono a cinque i collegamenti settimanali tra Europa e Venezuela

Air Europa annuncia un ampliamento dei collegamenti su Caracas. Viene infatti inserita una nuova frequenza la domenica per il volo da Madrid. Il nuovo collegamento decollerà il 24 dicembre e sarà mantenuto per tutto il 2024, con una previsione di oltre 140mila passeggeri trasportati.

I voli saranno operati con B787 Dreamliner.



"L'aumento delle frequenze con il Venezuela - si legge nella nota - si inserisce nel piano d'incremento

dell'operatività di Air Europa in tutto il continente. La compagnia aerea ha, infatti, rafforzato la propria presenza in destinazioni come Colombia, Paraguay ed Ecuador ed ha recentemente aggiunto una quinta frequenza settimanale verso gli Stati Uniti (New York) e la Bolivia (Santa Cruz de la Sierra), inoltre, per rispondere al picco di richieste dovuto alle festività di fine anno, ha attivato un terzo collegamento con Salvador de Bahía, in Brasile".