Air Europa, nuovi aerei e più collegamenti verso le Americhe nel 2024

Air Europa guarda oltreoceano. La compagnia aerea punta a intensificare gli impegni nelle Americhe nel 2024, attraverso l’apertura di nuove rotte dall’hub di Madrid-Barajas e il potenziamento di quelle già esistenti.

Cruciali a tal fine saranno gli investimenti sulla flotta. Secondo quanto riporta Hosteltur, Air Europa accoglierà presto altri 4 Boeing 787-9 Dreamliner, che si aggiungeranno ai 2 ricevuti in consegna questo mese, con l’obiettivo di avere oltre 20 Dreamliner in flotta entro la fine del prossimo anno per supportare i piani di espansione intercontinentali.



Altre novità riguarderanno il corto e medio raggio. A partire da maggio, infatti, arriveranno in flotta 4 nuovi aeromobili B737 Max.