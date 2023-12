Italo: nel 2023 tagliato il traguardo dei 25 milioni di passeggeri

“Nel 2023 hanno viaggiato tra Italo e Itabus 25 milioni di persone, di cui più del 20% turisti provenienti dall’estero”. Lo ha detto l’amministratore delegato Gianbattista La Rocca nel corso dell’inaugurazione alla stazione Termini di Roma della nuova Lounge Italo Club.

La flotta di Italo è oggi costituita da 51 treni Alta Velocità e da 100 bus. “Sull’Alta Velocità - ha spiegato l’ad - effettuiamo 118 servizi al giorno, che vanno da Bolzano a Reggio Calabria, a cui da maggio si sono aggiunte, con l’acquisizione di Itabus, più di 50 connessioni, che ci consentono di raggiungere anche quelle aree dove c’è una forte domanda di mobilità, ma in cui l’offerta ha bisogno di essere integrata”.



Con il lancio del nuovo orario invernale sono cresciute città e stazioni collegate. Grazie all’ingresso nel network di Pavia, Voghera e Tortona diventano 54 le città servite e 62 le stazioni collegate.

Aumentano anche le connessioni giornaliere Italo-Itabus, che passano da 26 a 56: la rete viene ampliata con il debutto in nuove regioni quali Basilicata, Marche e Abruzzo, mentre con l’introduzione dei notturni viene implementata la frequenza in Puglia, Calabria e Sicilia. Attivati inoltre per l’inverno 10 servizi al giorno per raggiungere Cortina d’Ampezzo, Aosta, Courmayeur e altre località sciistiche.



Fuori dai confini

Ma lo sguardo è rivolto anche ai mercati d’oltreconfine: “Nel 2024 - ha annunciato La Rocca - cominceremo ad andare all’estero. Puntiamo a fare servizi integrati treno più bus che ci consentano di raggiungere anche città della Francia, della Germania e dell’Est Europa”.



Amina D'Addario