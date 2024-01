Italo seleziona hostess e steward per le sue sedi in Italia

Italo ha aperto nuove posizioni di lavoro come hostess e steward in diverse regioni italiane. Le selezioni sono rivolte a individui capaci di rappresentare il marchio e i principi aziendali, fornendo un servizio di accoglienza e ospitalità ai passeggeri. Si richiede la capacità di offrire assistenza, informazioni e di gestire il servizio catering durante il viaggio.

Come riporta Younipa, le posizioni attualmente disponibili sono a Roma; in Lombardia (sede a Milano) con frequenti trasferte in Italia; in Veneto (sede a Venezia), rendendosi disponibili richiesta a lavorare nelle sedi di Venezia, Milano, Roma e Napoli.



Per partecipare alle selezioni per il personale di bordo di Italo, è necessario soddisfare i seguenti requisiti: diploma o laurea, ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza precedente in ruoli a contatto con il pubblico o nel settore dei servizi, disponibilità a lavorare su turni e durante i giorni festivi.



Saranno favoriti i candidati con almeno due anni di esperienza nel settore del turismo, dei trasporti o dei servizi alla persona. Inoltre, avere esperienze lavorative all’estero sarà considerato un ulteriore vantaggio.

Il profilo ideale per il candidato richiede autonomia, dinamicità, oltre a buone capacità comunicative, empatiche e di problem-solving. Si richiede la partecipazione ad un corso di formazione della durata di circa tre settimane. Superare questo corso è essenziale per l’inserimento tramite un contratto di somministrazione.



Le persone interessate alle nuove opportunità lavorative possono inviare la propria candidatura tramite il sito web dell’azienda, accedendo all’apposita sezione dedicata alle ‘Selezioni personale operativo’.

La scadenza degli annunci attivi è fissata per il 14 febbraio 2024 per Roma, il 13 febbraio 2024 per Milano e il 16 marzo 2024 per Venezia.