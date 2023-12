British Airways: nell’estate 2024 volo su Olbia da Edimburgo con BA Cityflier

C’è anche l’Italia nelle due new entry per la programmazione estiva del 2024 da Edimburgo di British Airways. Attraverso la controllata BA Cityflyer il vettore britannico effettuerà un volo settimanale su Olbia in aggiunta al bisettimanale su San Sebastian in Spagna.

Entrambi i collegamenti saranno operati nel weekend a partire dal 25 maggio. Per quanto riguarda quello sulla Sardegna il volo è previsto nella giornata di sabato e resterà attivo fino al 10 agosto. L’aereo utilizzato, secondo quanto riportato da ttgmedia.com, sarà un Embraer 190 da 98 posti configurato con due classi di servizio.